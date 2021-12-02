Молодая жена 76-летнего Петросяна умилила видео с их подросшим сыном

Брухунова показала, как играет маленький Ваган.

Молодая любимая российского юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова – поделилась новым видео с их маленьким сыном.

В фотоблоге 32-летняя жена 76-летнего артиста разместила ролик, где появился почти двухлетний Ваган. В нем мальчик смеется и смешно бегает, толкая коробку от одного конца комнаты к другому.

"Смотреть со звуком!" – подписала ролик Брухунова.

В ответ пользователи выразили восхищение в комментариях. Так, подписчики писали, что у Татьяны и Евгения растет невероятный сын.

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Напомним, в августе в 2018-м Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Тогда юморист увлекся своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года. Влюбленные стали родителями 13 марта в 2020 году. На упреки пользователей, что малыша родила суррогатная мать, Евгений Ваганович ответил, что "он и сам может".

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