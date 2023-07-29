Молодая жена экс-мужа Ани Лорак сменила фамилию и показала свой новый паспорт

Жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия сменила фамилию.

Так, 27-летняя избранница Мурата взяла его фамилию и уже даже получила новый паспорт. Теперь она Лилия Налчаджиоглу. Свежим документом девушка похвасталась в своем Instagram и подписала фото: "А все уже".

Жена Мурата Налчаджиоглу показала новый паспорт / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Как известно, до официального брака Мурат Налчаджиоглу и визажистка из Киева Лилия Реус встречались три года. 3 июня пара сыграла свадьбу под Киевом в Конче-Заспе. В отличие от своей экс-жены, певицы-предательницы Ани Лорак, которая молчит о войне в родной стране и продолжает развлекать оккупантов своими концертами, Налчаджиоглу очень поддерживает Украину.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат ведет в Украине свой бизнес и активно донатит на ВСУ. Имея возможность уехать из страны, поскольку он гражданин Турции, Налчаджиоглу принял решение остаться в Украине. По словам бывшего Лорак, он чувствует себя свободно и настоящим человеком именно в Украине и считает нашу страну своей родиной.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что у Лилии отличные отношения с дочерью Мурата от Ани Лорак, 12-летней Софией. Так, девочка даже подготовила танцевальный сюрприз своей мачехе на день рождения.

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