Молодая жена Евгения Петросяна показала их 1,5-летнего сына

Татьяна с Ваганом полетели на море.
Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — показала их сына.
На странице в Instagram 32-летняя избранница артиста опубликовала снимки с маленьким Ваганом. Недавно ему исполнилось 1,5 года. На фото мальчик сидит в кресле самолета.
Как сообщила Татьяна, они вдвоем с сыном улетели в отпуск.
"3 часа крепкого сна сына в небе! Спасибо, Господи!" — написала она.
В комментариях пользователи написали, что Ваган похож и на маму, и на папу.
- Папины брови, мамин носик
- Копия отца
- Таня, так вас похож
Напомним, не так давно 75-летний Петросян похвастался отдыхом на Мальдивах с молодой женой. Супруги делились яркими фото из отпуска.