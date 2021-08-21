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Молодая жена Евгения Петросяна показала их 1,5-летнего сына

Молодая жена Евгения Петросяна показала их 1,5-летнего сына

instagram.com/bruhunova

Татьяна с Ваганом полетели на море.

Молодая жена российского юмориста Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова — показала их сына.

На странице в Instagram 32-летняя избранница артиста опубликовала снимки с маленьким Ваганом. Недавно ему исполнилось 1,5 года. На фото мальчик сидит в кресле самолета.

© instagram.com/bruhunova
instagram.com/bruhunova

Как сообщила Татьяна, они вдвоем с сыном улетели в отпуск.

"3 часа крепкого сна сына в небе! Спасибо, Господи!" — написала она.

© instagram.com/bruhunova
instagram.com/bruhunova

В комментариях пользователи написали, что Ваган похож и на маму, и на папу.

  • Папины брови, мамин носик
  • Копия отца
  • Таня, так вас похож

Напомним, не так давно 75-летний Петросян похвастался отдыхом на Мальдивах с молодой женой. Супруги делились яркими фото из отпуска.

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