Молодая жена Комарова призналась, не устала ли от постоянных командировок мужа

Телепутешественник часто отсутствует дома из-за работы.

Жена ведущего "Мира наизнанку" и Мандруй Україною" Дмитрия Комарова, ведущая Александра Кучеренко рассказала, как переживает его частые командировки.

Как призналась 24-летняя Александра программе "Светская жизнь", она уже привыкла к такому формату:

"У меня не лопается терпение. Я привыкла к такому формату жизни. Когда мне хорошо, когда Дима со мной и я жду его дома. Когда он уезжает с работы, готовлю ужин. И когда жду от него SMS, когда он где-то за океаном снимает свою программу. Поэтому я привыкла к обоим вариантам жизни", – объяснила Кучеренко.

В свою очередь, Дмитрий отметил, что с супружеской жизнью его график несколько изменился:

"Очень все изменилось, потому что раньше я мог позволить себе уехать на 4-6 месяцев. Сейчас я стараюсь месяц, максимум два. Вернуться домой, или встретиться на какой-то нейтральной территории, побыть вместе и снова уехать. То есть теперь больше, чем на полтора на два месяца мы не расстаемся. Это максимум", — поделился Комаров.

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