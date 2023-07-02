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Молодая жена Остапчука у дача-style показала, как возилась на огороде его родителей в Умани

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2144
Время на прочтение
1 мин
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Молодая жена Остапчука у дача-style показала, как возилась на огороде его родителей в Умани

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен с возлюбленной съездили в гости к его родным.

Украинский шоумен Владимир Остапчук на днях вместе с новой женой, журналисткой Екатериной Полтавской съездил в гости к его родителям в Умань.

На странице в Instagram ведущий показал, как они проводили время с возлюбленной на даче. Сначала супруги похвастались их стильными луками. Екатерина одела олдскульное платье и галоши. А вот Владимир был в ярких шортах и белой футболке.

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Пара помогла родителям с работой в огороде, в частности собрать черешню и окучить картошку.

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В свою очередь, поклонники Остапчука похвалили его и его избранницу, ну и немного поупражнялись в чувстве юмора: "Представляю шок родителей, когда Вова приезжает каждый раз с новой девушкой", "Не в обиду скажу, но вашу предыдущую жену трудно представить в этой ситуэйшн. Катя молодчинка", "Какие теплые, приятные фото", "Вы стали реально прикольными".

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 23 года. Екатерина показала, как ее поздравлял муж.

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Дата публикации
Просмотры
2144
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