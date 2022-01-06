Молодая жена Павлика показала, сколько денег тратит во время отдыха в Буковеле

Избранница артиста показала чеки.
Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова уехала на отдых.
Блогерша отдыхает в Буковеле. Там избранница артиста любуется красивыми видами, катается на аттракционах и посещает рестораны.
К слову, Екатерина показала, сколько она тратит средств. За то, чтобы прокатиться на знаменитой буковельской горке Репьяхова заплатила 800 грн за два человека.
Позже жена Павлика вместе с матерью пошла обедать в ресторан. Там Екатерина оставила 855 гривен. Впрочем, блогерша жалуется, что слишком много заплатила за обед, а в результате осталась голодной.
"Обедаем с мамой. Обслуживают ужасно. Чего не скажешь, когда были здесь с мужем. Я шокирована. Ушла голодной", — пожаловалась Екатерина.
Впрочем, позже избранница Павлика нашла прекрасное заведение. Там они поужинали впятером и заплатили почти 3 тысячи гривен.
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