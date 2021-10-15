Молодая жена Павлика снялась в красивой фотосессии с 4-месячным сыном

Екатерина Репяхова очаровала образом.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова очаровала фанов новыми кадрами с подросшим сыном Мишей.

Избранница артиста поделилась атмосферными черно-белыми снимками, на которых позирует вместе с малышом на руках. Екатерина одета в красивое черное платье и черные туфли-лодочки. Как рассказала Екатерина, она опубликовала эти фотографии по случаю того, что Мише исполнилось четыре месяца.

instagram.com/repyahovakate

"Нашему сыночку четыре месяца. Мы остались в том же весе 8 кг. Рост не знаю, скоро пойдем к нашему педиатру и узнаем. Но одежда 68см на нас в упор. Мишенька взрослеет с каждым днем. У него более осознанный взгляд. Новая мимика и эмоции. Он выдает интересные звуки, иногда даже поет. Еще из новенького — руки во рту. Невролог сказала, что это норма, скоро и ножки пойдут в ход", — рассказала молодая мама.

instagram.com/repyahovakate

Также Репяхова отметила, что они с Виктором Франковичем любят сына больше жизни.

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