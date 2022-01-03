Молодая жена Виктора Павлика похвасталась их familylook и ответила хейтерам

Супруги нарядились в одинаковых цветах.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась, как они с мужем встретили Новый год.

Так, пара отправилась на Западную Украину, где у Виктора Франковича в новогоднюю ночь был концерт. Артист выступал в одном из известных отелей в Яремче. Для выхода в свет пара подготовила интересные костюмы.

Влюбленные были в нарядах в черно-белых цветах и дополнили друг друга. Павлик надел черно-белый костюм, а Екатерина – мини-платье в черно-белых цветах.

"Наш седьмой Новый год вместе. И первый с сыночком", - прокомментировала фото и видео Репьяхова.

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Также избранница звезды ответила на хейтерские комментарии юзеров, что образ Павлика "безвкусица" и что "он одевает один и тот же костюм на все концерты". Екатерина объяснила, что это на самом деле легендарный костюм и имеет важное значение для Виктора Франковича:

"Это не один костюм на все концерты, а знаковая история из жизни Виктора Франковича. Его образ со времен "Анны Марии" 1992 года. Но вам в любом случае не угодишь", — ответила Репяхова.

Как известно, в течение 1992-1995 годов Виктор Павлик пел в группе "Анна Мария" в Тернопольской областной филармонии. Коллектив был очень популярен и становился победителем многих конкурсов и фестивалей в Украине и за рубежом. В 1994 году песня "Ти подобаєшся мені" в исполнении Павлика в составе "Анны Марии" стала лучшим лирическим шлягером Украины, а "Анна Мария" – лучшей поп-группой Украины.

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