Молодой ДиКаприо и нарядная Уинслет: в Сети показали закулисье съемок "Титаника"

На широкие экраны лента вышла 8 января 1998 года и с тех пор пленила сердца миллионов зрителей по всему миру.

На официальной Instagram-странице самой престижной американской кинопремии "Оскар" обнародовали кадры закулисья съемок "Титаника". Здесь и кадры, как Кэмерон общается с исполнителями главных ролей Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в воде, когда снимали, как Титаник затонул и герой ДиКаприо и героиня Уинслет оказались в ледяных водах Северной Атлантики.

Также есть сцена, где герой ДиКаприо спасает героиню Уинслет, когда она очутилась за бортом. Также вы увидите, как Кэмерон дает наставления актерам на носу Титаника и как ДиКаприо гримируют в воде.

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Отметим, что "Титаник" был номинирован на 14 премий "Оскар", получив 11 статуэток за лучший фильм, режиссуру, визуальные эффекты, музыку, оригинальную песню, лучшую работу художника-постановщика, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж фильма, звук и монтаж звуковых эффектов.

Лишь три фильма за всю историю премии "Оскар" получили 14 номинаций: "Все о Еве" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла-Ла Ленд" (2016).

"Титаник" стал первым фильмом, собравшим более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, и оставался самым успешным фильмом всех времен, пока его не потеснил сам Джеймс Кэмерон с "Аватаром" в 2009 году.

Напомним, ранее мы рассказывали о выдающемся украинском инженере, киномеханике и изобретателе Анатолии Кокуше, который изобрел технологию, с помощью которой снимают большинство голливудских фильмов. В частности, Джеймс Камерон в своем фильме "Титаник", в сцене, где герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо стоят на носу парохода, использовал технологию украинца Анатолия Кокуша.

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