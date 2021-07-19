Молодые родители Джанабаева и Меладзе показали, как сбежали от детей купаться под дождем

Молодые родители Джанабаева и Меладзе показали, как сбежали от детей купаться под дождем

Супруги используют каждую свободную минуту, чтобы побыть вдвоем.

Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые ранее насмешили видео, где засыпают на ходу, сделались своеобразными блогерами.

Так, молодые родители, у которых в апреле родился третий ребенок, начали снимать смешные видео о своей родительской жизни. Каждую свободную минуту они используют, чтобы побыть вдвоем. Вот и на этот раз влюбленные сбежали ненадолго от потомков, чтобы искупаться. Альбину и Валерия даже дождь не остановил.

Смешным видео со своим времяпровождением Джанабаева поделилась в Instagram.

"Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, однако есть гроза, гром. На улицах нет детей, и только лягушки квакают. И счастливые молодые родители получили минутку и выбрались из дома, чтобы насладиться летом", — говорит в видео Джанабаева.

Фаны признались, что такие забавные видео Джанабаевой и Меладзе поднимают им настроение:

Такие настоящие! Счастья вам, вашим детям и близким

Как же с вами хорошо! Продолжайте радовать!

В этом видео прекрасно все

Напомним, не так давно Альбина Джанабаева впервые вспомнила, как поставила Меладзе ультиматум "или она, или жена". Супруги рассказали о своих отношениях.

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