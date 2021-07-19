Молодые родители Джанабаева и Меладзе показали, как сбежали от детей купаться под дождем

Супруги используют каждую свободную минуту, чтобы побыть вдвоем.
Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые ранее насмешили видео, где засыпают на ходу, сделались своеобразными блогерами.
Так, молодые родители, у которых в апреле родился третий ребенок, начали снимать смешные видео о своей родительской жизни. Каждую свободную минуту они используют, чтобы побыть вдвоем. Вот и на этот раз влюбленные сбежали ненадолго от потомков, чтобы искупаться. Альбину и Валерия даже дождь не остановил.
Смешным видео со своим времяпровождением Джанабаева поделилась в Instagram.
"Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, однако есть гроза, гром. На улицах нет детей, и только лягушки квакают. И счастливые молодые родители получили минутку и выбрались из дома, чтобы насладиться летом", — говорит в видео Джанабаева.
Фаны признались, что такие забавные видео Джанабаевой и Меладзе поднимают им настроение:
- Такие настоящие! Счастья вам, вашим детям и близким
- Как же с вами хорошо! Продолжайте радовать!
- В этом видео прекрасно все
Напомним, не так давно Альбина Джанабаева впервые вспомнила, как поставила Меладзе ультиматум "или она, или жена". Супруги рассказали о своих отношениях.