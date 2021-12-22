Молодые родители Джанабаева и Меладзе показали, какими подарками радуют крошечную дочь

Супруги показали забавное видео.

Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева уже подготовились к Новому году.

Они украсили дом, поставили красивую елку. И, конечно, Альбина и Валерий не забыли о подарках. Парочка поделилась в своем Instagram забавным роликом, где показали новогодние подарки для крошечной Агаты.

На видео супруги сначала разговаривали на заснеженном дворе, а затем побежали класть презенты под елку. Звезды подготовили для дочери множество игрушек, качелей и даже горшочек.

"Вопрос с подарками у нас решен", — поделилась Альбина.

К слову, звездные супруги и порадовали поклонников забавным видео, ведь в последнее время они стали своеобразными блогерами, и изрядно подняли новогоднее настроение.

Читайте также: