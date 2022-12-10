MONATIK дал благотворительный концерт в Харькове и показал, как российские ракеты разрушили город

Украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик (MONATIK) приехал в Харьков и показал последствия вражеских обстрелов по городу.

Вместе с другими артистами исполнитель спел на благотворительном концерте, на который были приглашены военные, волонтеры, работники ГСЧС медики, железнодорожники, полицейские, коммунальщики, а также дети, эвакуированные с временно оккупированных территорий.

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

"Харьков вдохновляет. Харьков невероятный. Харьков очень люблю. Благодаря таким сильным городам я снова и снова понимаю, что выстоим. Уже выстояли! Благодаря таким городам-героям и людям, которые там живут, защищают и защищают, собираю себя по кусочкам. Вы — пример. Спасибо всем, кто был с нами", — написал в Instagram певец.

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

Музыкант поделился не только фотографиями с концерта, но и ужасными кадрами на фоне разрушенных от постоянных ракетных ударов домов, а показать, как российская армия уничтожает украинские города.

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK в Харькове / Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, недавно вместе с Надеждой Дорофеевой и другими артистами MONATIK спел вместе с детьми в киевском бомбоубежище.

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