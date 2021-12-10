MONATIK до слез растрогал кавером на хит "Скрябина" "Старі фотографії"

Песня стала одним из саундтреков к ленте "Я, "Побєда" і Берлін".

Украинский мультиартист MONATIK представил кавер на хит группы "Скрябин" – "Старі фотографії".

Композиция стала одним из 16 саундтреков к ленте "Я, "Побєда" і Берлін", снятой по мотивам автобиографического одноименного романа лидера группы Андрея Кузьменко.

"Как же я люблю эту песню. Мы ощущали огромную ответственность и трепет работая над данным произведением. Большая честь представить сегодня оммаж к творчеству легендарного Кузьмы Скрябина. Спасибо за доверие всем создателям фильма по книге гениального Кузьмы Скрябина, который совсем скоро выйдет в прокат. Я с нетерпением жду "Я, "Побєда" і Берлін", – прокомментировал Монатик.

Реакция пользователей не заставила долго ждать. В комментариях слушатели написали, что им понравился кавер от MONATIK.

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Отметим, что премьера фильма запланирована на весну 2022 года. Действие в картине происходит в 90-х. По сюжету, молодой музыкант Кузьма перед концертом с другом отправляется в Берлин на своей старенькой "Победе". Там он планирует отыскать коллекционера, готового обменять раритетное авто на шестисотый "Мерс". Кузьму в комедии сыграет актер Франковского Национального драмтеатра Иван Блиндар.

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