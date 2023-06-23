MONATIK довел до мурашек премьерой злободневного чувственного трека: "Лекарство для души"

Певец MONATIK ошеломил поклонников премьерой своей новой песни "Люди... Камені...".

Исполнитель запремил чувственный трек, в котором поднял актуальную социальную тему, и отметил, как важно оставаться человечными в любое время.

"Люди часто бросают камни в людей. Потом незаметно превращаются в сплошной камень. Теряя душу, чувства, мотивацию к своим решениям и свершениям. Из-за этого у них возникает большое желание превратить в камни других. Не смотря на это все, я не оправданно оптимистично верю, что все камни прорастут травами и со временем превратятся в цветы. Я искренне верю, что свет проснется в каждом из нас. Я именно о нас. Все пройдем, все и всех преодолеем", — высказался MONATIK.

Вместе с песней певец представил атмосферный клип в формате home video. Над видеоработой работала давняя подруга Дмитрия украинская режиссер Таня Муиньо, которая уже успела прославиться в мире и поработать с такими звездами как Бритни Спирс, Элтон Джон, Cardi B и другие.

Поклонникам премьера певца впала в самое сердце, о чем и свидетельствуют десятки положительных комментариев под видео: "Лекарство для души и сердца", "К муравьям", "Какая крутая песня", "Слушаю на повторе, это невероятно", "Спасибо за такой чувственный трек.

Напомним, что музыкальной премьерой фанатов также порадовала певица Слава Каминская — певица перевела на украинский свой сольный хит Slava Bogu.

Читайте также: