MONATIK и Дорофеева насмешили соревнованиями между собой во время гастролей в Ивано-Франковск

MONATIK и Дорофеева насмешили соревнованиями между собой во время гастролей в Ивано-Франковск

Таким образом звезды развлекались.

Мультиартист Дмитрий Монатик и певица Надя Дорофеева устроили батл между собой во время гастролей в Ивано-Франковск.

Артисты ехали из Скадовска и изрядно скучали. И Дмитрий, чтобы скоротать время, решил предложил соревнования. Поэтому в сторис на своей странице в Instagram певец дал Наде первое задание.

"Мы уже переиграли во все возможные игры и стали скучать. Я знаю, что сейчас такая же ситуация и у Нади Дорофеевой. Поэтому, Надя, вызываю тебя на автобусный батл. Ты можешь сделать так?" — спросил Дмитрий.

Артист подбросил бутылку с водой в воздух таким образом, чтобы она приземлилась в вертикальном положении.

Дмитрий Монатик с бутылкой воды / instagram.com/monatik_official

Исполнительница в свою очередь охотно приняла вызов. Она выполнила задание MONATIK и дала свое.

"Дима, принимай эстафету", — с улыбкой сказала Надя, сидя вместе с водителем за рулем автобуса.

Надя Дорофеева за рулем автобуса / instagram.com/nadyadorofeeva

Звезды всю дорогу дурачились, танцевали, пели и веселились, залезали на багажные полки, катались на бампере автобуса.

Дмитрий Монатик в автобусе / instagram.com/monatik_official

Надя Дорофеева катается на автобусе / instagram.com/nadyadorofeeva

Последним заданием было сфотографироваться у въезда в город Ивано-Франковск. Первой его выполнила Надя, а затем и Дмитрий.

Надя Дорофеева в Ивано-Франковске / instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, звезды часто устраивают различные соревнования или приобщаются к флешмобам. Не так давно Маричка Падалко и Тарас Тополя поддержали спортивное движение — "Олимпийская зарядка". Таким образом звезды популяризировали спорт.

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