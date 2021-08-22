MONATIK и Дорофеева насмешили соревнованиями между собой во время гастролей в Ивано-Франковск

Таким образом звезды развлекались.
Мультиартист Дмитрий Монатик и певица Надя Дорофеева устроили батл между собой во время гастролей в Ивано-Франковск.
Артисты ехали из Скадовска и изрядно скучали. И Дмитрий, чтобы скоротать время, решил предложил соревнования. Поэтому в сторис на своей странице в Instagram певец дал Наде первое задание.
"Мы уже переиграли во все возможные игры и стали скучать. Я знаю, что сейчас такая же ситуация и у Нади Дорофеевой. Поэтому, Надя, вызываю тебя на автобусный батл. Ты можешь сделать так?" — спросил Дмитрий.
Артист подбросил бутылку с водой в воздух таким образом, чтобы она приземлилась в вертикальном положении.
Исполнительница в свою очередь охотно приняла вызов. Она выполнила задание MONATIK и дала свое.
"Дима, принимай эстафету", — с улыбкой сказала Надя, сидя вместе с водителем за рулем автобуса.
Звезды всю дорогу дурачились, танцевали, пели и веселились, залезали на багажные полки, катались на бампере автобуса.
Последним заданием было сфотографироваться у въезда в город Ивано-Франковск. Первой его выполнила Надя, а затем и Дмитрий.
Напомним, звезды часто устраивают различные соревнования или приобщаются к флешмобам. Не так давно Маричка Падалко и Тарас Тополя поддержали спортивное движение — "Олимпийская зарядка". Таким образом звезды популяризировали спорт.