MONATIK и ROXOLANA довели до слез чувственным исполнением песни легендарного композитора Петриненко

Украинский певец MONATIK вместе с исполнительницей ROXOLANA довели до слез чувственным дуэтом.

Артистки вместе выступили на церемонии награждения "Национальной Легенды Украины". Вместе исполнители чувственно исполнили трек "Пісня про пісню", который создал легендарный композитор Тарас Петриненко. К слову, во время торжественного события он получил свою награду.

В общем, исполнив на сцене песню легендарного композитора, MONATIK и ROXOLANA поздравили Петриненко с получением важной награды. Чувственный дуэт артистов не оставил равнодушными не только зрителей церемонии, но и самого Тараса Гаринальдовича.

MONATIK и ROXOLANA восхитили чувственным исполнением песни легендарного композитора Петриненко

"Музыка Тараса Гаринальдовича Петриненко является неотделимой частью моего детства! Всегда обожал его песни и "усатый фанк". Когда поступило предложение исполнить "Пісню про пісню", признаюсь честно, начал очень волноваться, поскольку это чрезвычайная ответственность и большое достижение. Очень рад и гордый оттого, что наша версия произведения искусства понравилась самому Маэстро", — поделился Дмитрий Монатик.

MONATIK, Тарас Петриненко и ROXOLANA / Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, на "Национальной Легенде Украины" выступил и Виталий Козловский. Как объяснял исполнитель, именно поэтому он возвращался в Киев с фронта.

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