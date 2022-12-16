MONATIK и ROXOLANA выпустили клип на трек "Инь-Ян", ставший саундтреком к фильму с Ксенией Мишиной

Мультиартист Дмитрий Монатик и певица ROXOLANA выпустили совместную композицию "Инь-Ян", ставшую саундтреком романтической комедии "Соседка" с Ксенией Мишиной, которая выходит в широкий прокат с 29 декабря 2022 года.

Песня "Инь-Ян" и клип на эту работу были сняты еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Артистами была запущена промо-кампания, которая "шла" красной нитью во всех социальных сетях, а релиз планировался на 25 февраля.

MONATIK и ROXOLANA

Впервые эксклюзивно композиция "Инь-Ян" до премьеры MONATIK и ROXOLANA была исполнена для наших военных во время благотворительных выступлений в воинских частях. Как признается сам MONATIK, основной посыл песни о поиске веры в гармонию чувств между двумя людьми.

"Премьеру композиции "Инь-Ян" мы с ROXOLANA планировали на 25 февраля. В кинотеатры выходил фильм "Соседка", саундтреком которого продюсеры сразу увидели именно эту песню. Мы уже отсняли видеоклип, режиссером которого выступили Денис Стульников и Артем Григорян, запустили промо-компанию и готовились порадовать наших любимых поклонников такой любимой песней. Но все планы и мечты были разрушены страшной агрессией России... началась полномасштабная война! За 10 месяцев мы все же решились на то, чтобы выпустить "Инь-ян", а продюсеры киноленты выходят с премьерой в широкий прокат. Ответственное и невероятно важное событие для всех нас!" – прокомментировал MONATIK.

MONATIK и ROXOLANA

Напомним, что недавно MONATIK дал благотворительный концерт в Харькове и показал, как российские ракеты разрушили город. Артист спел для военных, волонтеров и работников критической инфраструктуры.

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