MONATIK и Владимир Дантес покорили фанатов украиноязычной версией хита "Девочка Оля"

Певцы Владимир Дантес и MONATIK покорили поклонников переводом хита группы "ДиО Фильмы" – "Девочка Оля".

16 июня Дмитрий Монатик отыграл концерт в своем родном Луцке, куда и пригласил выступить своего друга Дантеса. Во время выступления артисты подготовили сюрприз и по-украински спели любимую песню фанатов.

Обновленная версия всем знакомого хита "Фабрики звезд" раскачала зрительный зал и вызвала волну положительных эмоций у поклонников. Видео с выступления быстро разлетелось на страницах фанатов в Сети.

Как прикольно теперь звучит песня моего детства!

Просто супер!

Вау, неужели!

Класс! Надо записывать дуэт!

Также во время концерта Дантес представил свой новый трек "Чуєш", премьера которого состоялась на днях. Вместе с песней, кстати, певец выпустил и клип, в котором показал страстные отношения с Дашей Кацуриной.

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