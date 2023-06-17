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MONATIK и Владимир Дантес покорили фанатов украиноязычной версией хита "Девочка Оля"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1111
Время на прочтение
2 мин
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MONATIK и Владимир Дантес покорили фанатов украиноязычной версией хита "Девочка Оля"

MONATIK и Владимир Дантес

Артисты вместе спели на концерте в Луцке.

Певцы Владимир Дантес и MONATIK покорили поклонников переводом хита группы "ДиО Фильмы" – "Девочка Оля".

16 июня Дмитрий Монатик отыграл концерт в своем родном Луцке, куда и пригласил выступить своего друга Дантеса. Во время выступления артисты подготовили сюрприз и по-украински спели любимую песню фанатов.

@_katerinkka_ ахахаха, сломали мою детскую логику. Но потом… #lutsk #ukraine #concert #monatik #dantes #монатик #дантес ♬ оригинальный звук — Катя Андрусик

Обновленная версия всем знакомого хита "Фабрики звезд" раскачала зрительный зал и вызвала волну положительных эмоций у поклонников. Видео с выступления быстро разлетелось на страницах фанатов в Сети.

  • Как прикольно теперь звучит песня моего детства!
  • Просто супер!
  • Вау, неужели!
  • Класс! Надо записывать дуэт!
@_katerinkka_ #ukraine #lutsk #луцк #concert #концерт #монатик #дантес @Dmytro Monatik ♬ оригинальный звук — Катя Андрусик

Также во время концерта Дантес представил свой новый трек "Чуєш", премьера которого состоялась на днях. Вместе с песней, кстати, певец выпустил и клип, в котором показал страстные отношения с Дашей Кацуриной.

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Дата публикации
Просмотры
1111
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