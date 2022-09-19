MONATIK излил тоску по дому и семье в щемящих строчках: "Невыносимо до боли в груди"

Уже долгое время мультиартист Дмитрий Монитак со своей командой находится за границей, где пытается собирать деньги для украинцев на своих концертах. Из-за напряженного графика музыкант не может часто видеться с женой и сыновьями.

Свои чувства и тоску по родным Монатик излил в щемящие строки нового стихотворения, которое он обнародовал в своем Instagram:

"Один только Бог знает, как я скучаю.

Невыносимо...до боли в груди.

До лезвий в душе и мешков под глазами.

Которые сутки..?

В котором пути..?"

Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, на днях Дмитрию Монатику все же удалось увидеться с сыновьями, Платоном и Даней, на одном из своих концертов в Европе. Жена певца Ирина обнародовала забавное видео, на котором супруги весело танцевали за кулисами благотворительного выступления звездного отца. Сейчас семья артиста находится за границей и пока не знают, когда смогут вернуться в Украину.

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