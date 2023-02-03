MONATIK, KAZKA, TVORCHI и другие украинские звезды собрали миллион гривен для переселенцев

Собранные средства пойдут на строительство домов для пострадавших в результате войны.
Звезды украинского шоубизнеса доучились благотворительной инициативе и помогли собрать немалую сумму на строительство домов для переселенцев, потерявших свой дом в результате российского вторжения в Украину.
Так, MONATIK, KAZKA, группа TVORCHI, Владимир Остапчук, Оля Цыбульская и другие артисты приняли участие в благотворительном мероприятии CHARITY GALA DINNER.
Во время концерта исполнители спели не только свои главные хиты, но и помогли разыграть более 10 ценных лотов на аукционе. Например, MONATIK пустил с молотка свой свитер, а KAZKA – одну из своих пластинок.
От группы TVORCHI была продана брошь в виде колоска, с которой они выступали в финале Национального отбора на "Евровидение-2023". Кроме того, на аукционе были представлены личный плащ Насти Каменских, а также особые лоты от президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Во время вечера им удалось собрать миллион гривен для пострадавших ресниц боевых действий семей. Все собранные средства пойдут на строительство домов для переселенцев из Харькова, Херсона, Мариуполя, Бучи, Соледара и других пострадавших от оккупации российских войск городов.
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