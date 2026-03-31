MONATIK на фоне сравнений "выбросил" Губку Боба в мусорку и превратил это в вечеринку

MONATIK / © пресс-служба MONATIK

Украинский исполнитель MONATIK презентовал видеоработу «одасвобода», которая стала манифестом освобождения от хейта и осуждения.

В новом клипе артист показывает, как легко можно выбрасывать мусор чужих комментариев и насмешек. Телефоны, мешки с «мусором» хейта, интернет-мемы — все это Дмитрий Монатик преодолевает, чтобы попасть в мир свободы и радости. Финал клипа — яркая вечеринка тех, кто сбросил чужие ярлыки и выбрал собственный стиль.

«„одасвобода“ — это для всех, кого буллили, будут буллить или буллят за внешний вид. Часто люди пытаются накидать вам кучу своего мусора в голову. Регулярно этот мусор выбрасывайте! Свобода начинается в голове», — комментирует Дмитрий.

Каждый из персонажей клипа формирует собственное культурное пространство. Инаковость здесь не становится причиной осуждения, а превращается в источник силы, стиля и развития. Пасхалки видео включают Губку Боба и классические образы интернет-культуры, что делает «одасвободу» понятной миллионам.

Предыстория создания клипа началась после концерта 12 февраля в Одесском театре музкомедии. Тогда соцсети взорвались мемами из-за нового образа Монатика. Он ответил в собственном стиле: иронией и юмором. В Instagram превратил оскорбительные мемы в серию шуточных обложек к будущей работе и обратился к фанам:

«Уважаемый Instagram, помогите выбрать обложку к новой музыкальной работе», — написал Дмитрий.

Мем опубликованный Дмитрием Монатиком / © instagram.com/monatik_official

Реакция не заставила себя ждать — тысячи лайков и одобрительные комментарии от коллег подтвердили: лучший ответ на хейт — смех над самим хейтом. Именно этот момент стал точкой отсчета для клипа «одасвобода».

