MONATIK назвал причину разрыва с Lida Lee и Нино, и как они уладили финансовые вопросы

MONATIK назвал причину разрыва с Lida Lee и Нино, и как они уладили финансовые вопросы

Контракт был подписан на 10 лет.

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик летом разорвал контракт со своим экс-подопечными, певицами Lida Lee и Нино.

Контракт подписывался на 10 лет. "Світському життю" MONATIK назвал причину такого решения. Как признается артист, он "не хотел забирать у девушек их личный путь".

Lida Lee, Нино и Дмитрий Монатик / instagram.com/monatik_official

"Контракт — это такая формальность, которой ты себя подстраховываешь. В этом контракте говорилось, что я со своей стороны могу когда-либо его разорвать без отступных. Я понял, что я в них забираю их личный путь. Я им оставил все песни, костюмы, клипы — все осталось у них ", — рассказал артист.

Lida Lee, Нино и Дмитрий Монатик / instagram.com/monatik_official

Исполнитель говорит, что они разошлись на позитивной ноте и остаться друзьями. Монатик и в дальнейшем поддерживает певиц.

К слову, Дмитрий поделился, что пока не хочет снова браться за продюсирование. Он придумал другой оригинальный способ, как поддержать молодых артистов.

"Вот сейчас есть одна артистка, я думаю о дуэте с ней. Возможно, это ей увеличит аудиторию. А именно продюсировать пока не хочу", — говорит Дмитрий.

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