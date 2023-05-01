MONATIK не сдержал слез в новом эмоциональном клипе, который посвятил жене

Певец и продюсер MONATIK порадовал поклонников эмоциональной премьерой песни.

Впервые с начала полномасштабной войны артист снял клип, режиссером которого стала его подруга Таня Муиньо. Работа в формате home video была отснята в ночной Одессе. По словам певца, он не хотел тратить большие средства на съемку, ведь сейчас намного важны отдавать эти деньги на нужды военных.

Клип MONATIK сделал в виде видеооткрытки для своей жены Ирины, которая вместе с двумя сыновьями находится за границей с начала войны, поэтому видео получилось очень эмоциональным. В конце исполнитель спел едва сдерживая слезы на глазах.

"Полномасштабная война, которую начала россия против Украины, многое расставила по своим местам. И в жизни, и в голове. Раньше меня окружало довольно много людей. Как оказалось не всегда честных, не всегда человечных... Прошлый год окончательно все показал. И только мои люди, моя семья, мой слушатель держали и держат у меня жажду жизни… (еще лучшей жизни…) Так появилась песня "Вся моя жизнь", которая, надеюсь, будет напоминать о вере в свет и тех, кто эту веру во время полномасштабного вторжения мне продолжал и продолжает дарить", – поделился певец.

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