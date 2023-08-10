MONATIK нежно поздравил жену с днем рождения и посвятил ей трогательное стихотворение

Певец адресовал возлюбленной приятные слова благодарности и любви.
Украинский певец Дмитрий Монатик, он же MONATIK, сообщил о празднике в его семье.
Жена знаменитости Ирина отмечает день рождения. По случаю праздника исполнитель адресовал возлюбленной немало приятных слов благодарности и любви и написал ей трогательное и нежное стихотворение.
В поэзии Дмитрий Монатик высказался, как он страстно любит Ирину. Певец поблагодарил жену за сыновей, а также за то, что именно благодаря ей он стал тем, кем есть на самом деле.
Сьогодні, по звичці, я буду найщасливішим у світі.
Бо в мене є ти. Бо в нас є діти.
І хай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і пращурів…
Але я, саме завдяки тобі, ним намагаюсь стати.
Завжди можливо краще, але постійно сльози щастя ллю,
коли малі мене звуть "кращим татом".
Коли мене ти обіймаєш, я просто небу дякую за все, що маю.
Не думаю. І болі всі, що душу потріпати полюбляють - забуваю.
Мені і так задовго довелось без тебе жити.
І то є не життя. То просто виявилося складно виживаю.
Дні, як роки тривають, коли ти далеко.
Але любов тільки зростає, одна лиш думка, що ти поруч,
дурню із клепки вибиває легко.
З тобою дихається легше, з тобою крила личать моїм плечам, з тобою я собою є нарешті.
І врешті-решт, сьогодні день, коли з'явилася людина, без якої я людини рештки.
День, коли народилася справжня любов у світі.
День, коли світло змогло просочитись з темноти.
День, коли на душі знов розквітають, колись, давним-давно, зів'ялі квіти.
День… коли народилась ти.
Та, що викликає в мені емоції, що крали мої ночі.
Я закривав очі, але зовсім не спав.
Я рахував кроки, не потрапляв в ноти.
Тепер ти точно знаєш, хто мене до цього завжди спонукав.
Люблю тебе, моя I.V. Ти як завжди чарівна.
Дякую Всесвіту за тебе! З днем народження!
Возлюбленная исполнителя уже отреагировала на такое теплое поздравление от певца. Она отметила, что любит безгранично своего мужа.
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