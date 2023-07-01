MONATIK нежно поздравил жену с "жестяной" свадьбой и показал редкие совместные фото

Украинский певец Дмитрий Монатик рассказал о празднике в его семье.

Сегодня, 1 июля, исполнитель и его жена Ирина празднуют восьмую годовщину брака, которую в народе называют "жестяной" свадьбой. На странице в Instagram артист разместил редкие общие фото с возлюбленной и посвятил ей трогательное стихотворение:

Ти, як завжди, чарівна.

На землі. На цій землі…

Немає ні краплі подібних.

Не йдеш — летиш.

Ну, як вона робить це скажіть?

Так ніжно… ніжно

Викликає в мені за мить,

своїм поглядом, голосом.

Добре, добре, добре, добре, добре

ти найкраща не інакше.

В мені розквітають квіти, літо,

зачарований, наче я.

Хоч і ноги не підводять

але так точно краще,

хоч не стою, а падаю коли тебе бачу,

ти, як завжди, чарівна

і так постійно для мене….

Спасибо за "8ічність". Люблю еще сильнее. Скучаю нестерпимо…" – написал Монатик.

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/monatik_official

В свою очередь, Ирина Монатик тоже поздравила мужа и вспомнила их медовый месяц в Грузии в 2015 году:

"8 лет официально... 12 вместе... Духовно всю жизнь. Люблю тебя безгранично. Искренне желаю нам пройти все и еще громко отпраздновать нашу свадьбу в мирной Украине с нашими родными и близкими", – написала Ирина.

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/irishamonatik

Дмитрий Монатик с женой / Фото: instagram.com/irishamonatik

Напомним, неделю назад MONATIK довел до мурашек премьерой злободневного чувственного трека "Люди... Камені...". Вместе с тем состоялась премьера и видео на композицию, которое сняла режиссер Таня Муиньо.

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