MONATIK нежно поздравил жену с "жестяной" свадьбой и показал редкие совместные фото

Супруги поздравили друг друга с восьмилетием брака.
Украинский певец Дмитрий Монатик рассказал о празднике в его семье.
Сегодня, 1 июля, исполнитель и его жена Ирина празднуют восьмую годовщину брака, которую в народе называют "жестяной" свадьбой. На странице в Instagram артист разместил редкие общие фото с возлюбленной и посвятил ей трогательное стихотворение:
Ти, як завжди, чарівна.
На землі. На цій землі…
Немає ні краплі подібних.
Не йдеш — летиш.
Ну, як вона робить це скажіть?
Так ніжно… ніжно
Викликає в мені за мить,
своїм поглядом, голосом.
Добре, добре, добре, добре, добре
ти найкраща не інакше.
В мені розквітають квіти, літо,
зачарований, наче я.
Хоч і ноги не підводять
але так точно краще,
хоч не стою, а падаю коли тебе бачу,
ти, як завжди, чарівна
і так постійно для мене….
Спасибо за "8ічність". Люблю еще сильнее. Скучаю нестерпимо…" – написал Монатик.
В свою очередь, Ирина Монатик тоже поздравила мужа и вспомнила их медовый месяц в Грузии в 2015 году:
"8 лет официально... 12 вместе... Духовно всю жизнь. Люблю тебя безгранично. Искренне желаю нам пройти все и еще громко отпраздновать нашу свадьбу в мирной Украине с нашими родными и близкими", – написала Ирина.
Напомним, неделю назад MONATIK довел до мурашек премьерой злободневного чувственного трека "Люди... Камені...". Вместе с тем состоялась премьера и видео на композицию, которое сняла режиссер Таня Муиньо.
Читайте также: