MONATIK объяснил, почему выступал в России после 2014 года: "Мотиватором были не деньги"

Украинский мультиартист MONATIK признался, почему ездил с концертами в Россию после того, как РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Так, певец, признавшийся, вернулись ли с ним в Украину жена и сыновья, заявил, что до 2014 года песни в Украине не могли быть хитами, если они не стали популярны в РФ.

Музыкант отметил, что раньше получить признание в Украине можно было только после того, как тебя полюбил российский слушатель.

Об этом звезда в интервью "Фактам ICTV".

"Когда я начинал, переехал в Киев в 2008 году – это был другой шоу-бизнес и другие правила. И чувствовалось, что до 2014 года, пока песня не станет популярной в России, она в Украине не так сильно играет. В 2014-м после Революции Достоинства все начало меняться, но все равно звучали их хиты. Но уже и наши песни здесь лучше воспринимались, лучше их брало радио", — вспомнил Дмитрий Монатик.

Знаменитость добавил, что последний раз выступал в России в 2015 году. Затем звезда понял, что делает неправильно и чувствует себя дискомфортно.

"Я принял решение не выступать в РФ на корпоративах, премиях. Нужно понимать, что там большой рынок, другие заработки. В этом есть какой-то соблазн, потому что все всегда хотят больше и больше. Так мы люди устроены – когда чего-то достигаем, то хочется больше. Но никогда моим мотиватором не были деньги, меня мотивировали творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под песни, которые у нас вышли. Поэтому я себя классно развивал здесь", – поделился артист.

MONATIK добавил, что сейчас считает решение не выступать в РФ одним из самых главных в жизни.

Напомним, Джамала похвасталась вокальными умениями своего 4-летнего сына. Артистка восхитила видео, как мальчик в вышиванке поет "Ой, у лузі червона калина".

Читайте также: