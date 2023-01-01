MONATIK очаровал кавером на легендарную украинскую песню "Цвіте терен": "Это чистый кайф"

В одном из куплетов музыкант добавил строчки с новогодним поздравлением.

Певец MONATIK очаровал фанатов своим исполнением украинской народной песни "Цвіте терен, цвіте терен".

Артист объединил лирическую украинскую песню со стилем и мелодией песни King of Sorrow британской группы Sade. Исполнитель представил свой ритмичный кавер на известную композицию в новогоднем эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец". Отрывком из своего выступления поделился на своей странице в Instagram.

В одном из куплетов MONATIK в стихотворной форме приветствовал всех украинцев с новогодними праздниками и пожелал нам мира.

Почитателям Дмитрия очень понравилась такая версия песни. В комментариях под видео фаны написали, что такое исполнение вызывает у них муравьи и восторг.

Наслаждение от прослушивания, чистый кайф!

Непревзойденно!

Муравьи по коже! Невероятно!

Напомним, недавно MONATIK представил новую песню "Інь-Янь" с певицей ROXOLANA, ставшей саундтреком к фильму "Соседка", впечатлениями о котором сайт ТСН.ua уже успел поделиться с читателями.

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