MONATIK очаровал нежным видео из отпуска в Черногории с женой

Певец с Ириной наслаждаются невероятными пейзажами.
Украинский певец и креатор MONATIK отправился вместе со своей женой Ириной в отпуск в Черногорию.
На своей странице в Instagram артист показал, как он с Ириной проводит время. Супруги ходят живописными улицами Черногории и делятся различными фото и видео.
"Мы с Дмитрием приятно удивлены. Такая красивая природа, улыбающиеся люди, никто никуда не спешит, полное JOMO", — поделилась своими впечатлениями Ирина.
А вот Дмитрий решил кроме фото опубликовать и видео. Артист стоит на балконе и любуется невероятным видом.
"Вот они, прорезаются лучи через облака", — поэтически подписал пост артист.
Напомним, недавно MONATIK в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" довел Lida Lee до слез. Он связался со своей экс-подопечной по видеосвязи прямо из Черногории.