MONATIK очаровал нежным видео из отпуска в Черногории с женой

MONATIK очаровал нежным видео из отпуска в Черногории с женой

Певец с Ириной наслаждаются невероятными пейзажами.

Украинский певец и креатор MONATIK отправился вместе со своей женой Ириной в отпуск в Черногорию.

На своей странице в Instagram артист показал, как он с Ириной проводит время. Супруги ходят живописными улицами Черногории и делятся различными фото и видео.

MONATIK с женой в Черногории / instagram.com/monatik_official

"Мы с Дмитрием приятно удивлены. Такая красивая природа, улыбающиеся люди, никто никуда не спешит, полное JOMO", — поделилась своими впечатлениями Ирина.

А вот Дмитрий решил кроме фото опубликовать и видео. Артист стоит на балконе и любуется невероятным видом.

"Вот они, прорезаются лучи через облака", — поэтически подписал пост артист.

Напомним, недавно MONATIK в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" довел Lida Lee до слез. Он связался со своей экс-подопечной по видеосвязи прямо из Черногории.

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