MONATIK ошеломил немалой суммой, которую передал на лечение раненых военных

На своем концерте в Одессе 26 мая певец и продюсер MONATIK собрал аншлаг.

Своим выступлением исполнитель хотел не только поднять настроение украинцам, но и приобщиться к благотворительной инициативе. Благодаря концерту Дмитрий Монатик и его команда смогли собрать немалую сумму — а именно полмиллиона гривен — для помощи раненым украинским военным.

Как рассказал певец в своем Instagram, всего за два концерта, в Киеве и Одессе, ему удалось собрать для наших защитников более миллиона гривен.

"Одесса, спасибо всем и каждому, кто стал частью "ART Обороны" и продолжает помогать собирать средства для наших военных. На вчерашнем концерте нам совместно с инициативой "Помогаем вместе" удалось собрать 550000 гривен, которые в ближайшие дни будут направлены медицинскому заведению города Одессы для оказания необходимой помощи и лечения раненых военных. Таким образом, за киевский и одесский концерты мы собрали более миллиона! Украина, мы — сила!", — поделился Монатик.

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