MONATIK ошеломил соблазнительными танцами с артисткой, которая сотрудничает с Рианной и Cardi B

Украинский певец MONATIK выпустил новую композицию, в клипе к которой устроил соблазнительные танцы с артисткой, известной своим сотрудничеством с мировыми звездами Рианной и Cardi B.

Песня вошла в четвертый сольный альбом исполнителя "Вічно танцююча людина". Трек получил название "Так вмієш лиш ти". Готовиться к его релизу MONATIK начал еще три года назад, то есть до начала полномасштабной войны.

"Так вмієш лиш ти" — композиция, которая описывает способность увидеть в человеке лучшее, то, что не могут сделать другие. Эта песня воспевает процесс любви с первого взгляда.

MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

"В сложные времена искусство дарит вдохновение, веру в будущее и объединяет украинцев", — комментирует артист.

Вместе с релизом композиции MONATIK представил и клип. Режиссером видеоработы стала Таню Муиньо, а съемки проходили в Киеве еще до начала полномасштабной войны.

MONATIK и Тасир / Фото: пресс-служба MONATIK

Клип просто удивляет своим разнообразием танцев. В частности, с танцовщицей Тасир, которая исполнила главную роль в видео, исполнитель вообще продемонстрировал довольно соблазнительную хореографию. Отметим, Тасир известна своим сотрудничеством с Рианной, Cardi B, Крисом Брауном, Ашером и многими другими мировыми знаменитостями.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер представила новую песню. В клипе артистка тоже устроила соблазнительные танцы, правда, на Бали.

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