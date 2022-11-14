MONATIK ошеломил суммой, которую за время полномасштабной войны собрал для Украины

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик отчитался, сколько средств ему удалось собрать для Украины за девять месяцев полномасштабной войны, которую враждебно развязала Россия.

В целом исполнитель волонтерит, собирает гуманитарную помощь и рассказывает правду о враждебных действиях РФ. Артист также продолжает активную гастрольную деятельность по мировому туру "ART Оборона", целью которого является сбор средств для нужд ВСУ и украинцев, пострадавших за время полномасштабного вторжения.

MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

За это время MONATIK дал более 50 сольных концертов по Европе. Музыканту удалось собрать более 20 миллионов гривен (около 500 000 евро) для нужд ВСУ и украинцев.

MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

"Я очень благодарен каждому, кто за весь этот период становится частью "ART Обороны" и присоединяется к культурному фронту. Я благодарю организаторов наших благотворительных туров, что в такое сложное время нам совместно удалось совершить самый масштабный благотворительный мировой тур в поддержку Украины!" – поделился музыкант.

MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Сейчас MONATIK находится в Украине. Артист планирует отдать собранные средства социальным фондам, дать ряд благотворительных выступлений в воинских частях, госпиталях и встретиться с переселенцами с временно оккупированных территорий.

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