MONATIK отменил все зарубежные концерты, запланированные еще до войны

MONATIK отменил все зарубежные концерты, запланированные еще до войны

Впрочем, артист планирует отыграть благотворительные концерты.

Певец Дмитрий Монатик еще до начала войны запланировал немало выступлений за границей.

Впрочем, артист отменил все концерты. Исполнитель в своем Instagram написал, что в Украине идет война: гибнут взрослые и дети, разрушаются города. Поэтому Дмитрий не может петь в столь тяжелое время. Артист снова выйдет на сцену, когда в Украине закончится война.

"Сегодня обращаюсь к поклонникам нашего творчества. Я уверен, вы все знаете и меня поймете. В Украине полномасштабная война. Гибнут наши люди, дети, разрушаются наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет), переносятся до прекращения преступных военных действий российских властей на территории суверенной Украины", — написал артист.

Впрочем, исполнитель намерен провести благотворительные концерты, где собранные средства будут отправлены ВСУ, а также на гуманитарные грузы.

"Все возможные благотворительные выступления, направленные на сбор средств для ВСУ и приобретение гуманитарной помощи для граждан нашей страны, будут дополнительно анонсированы на официальных источниках. Все будет Украина!" – написал Дмитрий.

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