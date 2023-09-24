MONATIK отыграл концерт в Киеве: неожиданный дуэт с Могилевской и аукцион с вышиванкой Зеленского

23 сентября в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве яблоку негде было упасть, а все потому, что свой большой сольный концерт дал MONATIK.

Еще до начала концерта на улице уже собрались сотни людей, ожидавших начала шоу. Среди звездных гостей выступление певца посетили Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Ваня Рассел, Нателла Кирс и жена певца Ирина с сыновьями. Редакция сайта ТСН.ua также побывала на месте и готова рассказать все подробности.

Концерт с полным sold-out начался с небольшим опозданием в 18:35. Начали шоу радиоведущие Лера Товстолес и Андрей Черновол, которые поздравили всех присутствующих и провели благотворительный аукцион.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Дмитрий Монатик подготовил для своих зрителей особые лоты, деньги от продажи которых будут переданы в благотворительный фонд "Твоя опора" в поддержку семей с деоккупированных и прифронтовых территорий. Первым с молотка пошла особенная вышиванка от президента Украины Владимира Зеленского – именно в ней лидер страны записывал свои обращения к украинцам.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Рубашка в цвете хаки с орнаментом была продана за две тысячи долларов (около 74 тысяч гривен).

Следующим лотом стал флаг Украины с подписью MONATIK. Музыкант оставил свою подпись и дату прямо перед выходом на сцену. Он был куплен за три тысячи долларов, кстати, тем же мужчиной.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

MONATIK не стал заставлять публику ждать долго и сразу после аукциона поспешил выйти на сцену. Артист неожиданно появился на сцене в окне декорации в виде многоэтажки.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

По своей традиции начало выступление из стихотворения "І навіть, якщо в мене лише день…". Антивоенные стихотворные строки плавно перешли в песню "From U to z".

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

После первого трека Дмитрий обратился к своим зрителям и поблагодарил их за то, что они удосужились прийти на его концерт. Также певец поблагодарил Вооруженные силы Украины, волонтеров, медиков и всех тех, кто держит нашу страну и защищает ее от врага. Артист низко поклонился всем в знак уважения и благодарности.

Вторым антивоенным треком "ART Оборона", в честь которого MONATIK назвал свой благотворительный тур, певец завел зал.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

В первой части своего концерта MONATIK исполнил антивоенные песни, написанные во время полномасштабного вторжения – "Мы вистоїмо", "Сила" и стихотворение "Так і буде".

А дальше артист разжег зал своими яркими хитами. Как ранее рассказал Дмитрий, он "отремонтировал" русскоязычные песни и теперь большинство из них звучит соловьиной.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Услышав первые ноты трека "Давай танцюй", усидеть на месте было уже невозможно. Большинство фанов встали со своих мест и начали танцевать вместе с Монатиком. Артист, как всегда, ошеломил своей мощной энергией и зажигательными танцами.

Не обошлось на концерте и без лирических треков Дмитрия. Так, по-украински прозвучала романтическая песня "Сильно". Во время ее исполнения на фоне артиста в декорациях дома танецвала пара, а затем засияло огромное сердце.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

В перерывах между пением MONATIK успевал и пообщаться со своими зрителями, а также получить от них цветы и подарки. Певец поблагодарил родителей, которые приходят на его концерты с детьми, ведь это, по мнению артиста, показатель доверия.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Заставил фанатов быть мокрыми от танцев Монатик под следующий трек "Мокра", записанный еще в далеком 2016 году вместе с группой Quest Pistols Show. Во время пения артист исполнил опасный трюк и станцевал прямо на парапете перед сценой. Фаны были просто в восторге от возможности пожать руку кумиру и увидеть его вблизи.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Далее MONATIK еще больше раскачал зрителей "отремонтированными" треками "Vitamin D" и "Кожен раз", новой песней "Ти, як завжди, чарівна", а также каверами на песне "Старі фотографії", "Дивна ніч", "Ти ж мене підманула ".

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Исполняя "Дивну ніч" Монатик спустил со сцены в зрительный зал и прошелся среди рядов, здороваясь со своими фанами.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

А во время звучания кавера на хит Кузьмы Скрябина на экране за спиной артиста стали появляться живые снимки поклонников.

А потом Дмитрий и сам взял в руки камеру, чтобы во время концерта снять лицо зрителей со сцены.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Кульминацией концерта Монатика стало появление звезды украинского шоубизнеса Наталии Могилевской. Дмитрий с большим уважением пригласил певицу на сцену и отметил, что она подарила ему билет в творческое будущее.

"Личность, которая сегодня здесь, она не то, что на творчество повлияла, на жизнь целую. Она в такой очень сложный период моей жизни перевернула его с головы на ноги. Это был 2008 год, началась "Фабрика звезд-2", я ходил по кастингам и куда только мог, но меня не брали. Но прозвучал один звонок, которому я до сегодняшнего дня и всю жизнь буду очень благодарен. Я думаю, что если бы не тот звонок, я бы никогда не решился приехать в столицу, выступать перед вами, не увидел бы "Олимпийский"… Я добрался от парня из Луцка до того, кто стоит перед вами сегодня", — сказал со сцены Дмитрий.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Могилевская также эффектно появилась в окне "многоэтажки" и спела в дуэте со своим экспидопическим хит "Відірватись від землі". В ярком тандеме звезды заставили зал в унисон петь и аплодировать стоя.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Певица поблагодарила Дмитрия за такой теплый прием и приглашение спеть вместе. Наталья отметила, что считает Монатика настоящим талантливым артистом. В подарок для собравшихся Могилевская исполнила свой последний трек "Позивний", который посвятила украинским женщинам. В свою очередь Дмитрий стал у нее на бэк-вокале.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Со сцены певицу провожали бурными аплодисментами, а MONATIK подарил ей огромный букет красных роз.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

В конце шоу-программы певец мощным исполнением песни "Кружит", которая также стала украиноязычной.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

А ярким номером стала уже легендарная песня "Ой у лузі червона калина…". Вместе с Монатиком пел весь зал, что не могло не вызвать мурашек по коже. В конце Дмитрий бросил в толпу свою шапку.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Свое шоу певец завершил лирическим новым треком "Люди як камені..".

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Даже после завершения фаны не хотели отпускать Дмитрия со сцены и, когда он ушел, продолжали скандировать "На бис!". MONATIK не стал отказывать поклонникам и снова появился на сцене. Как признался в шутку артист, он надеялся, что фаны позовут его снова и подготовил для них сюрприз.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

В своем выступлении на бис MONATIK собрал все свои супер-хиты в одно попурри, чтобы еще раз зрители могли пуститься в пляс.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Невероятным финалом двухчасового концерта стало исполнение гимна Украины. Певец мощно спел вместе со стоящим залом и прокричал "Слава Украине!".

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

В завершение певец вышел вместе со своим коллективом и вышел на поклон.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

После концерта MONATIK снова спустился со сцены к поклонникам. Фанаты смогли сделать с артистом общую фотографию, пожать ему руку, вручить цветы и подарки.

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт MONATIK в Киеве / Фото: ТСН.ua

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