MONATIK перевел свой лирический хит "Сильно": как на украинском теперь звучит трек

Певец MONATIK по многочисленным просьбам поклонников наконец-то выпустил украиноязычную версию своего лирического хита "Сильно".

После того как артист заявил о том, что "ремонтирует" свои композиции, поклонники очень просили выпустить новую версию "Сильно" и вот это случилось. Отметим, что больше года на благотворительных концертах MONATIK "ART Оборона" поклонники уже могли услышать live-исполнение этой песни.

Одновременно с live-версией песни "Сильно" MONATIK выпустил также и отремонтированную версию клипа, режиссером которого стала номинантка на Grammy и близкая подруга артиста – Таню Муиньо. Для того чтобы поклонники скорее услышали новую версию, артист сделал его в формате lyric-video.

В свое время эта видеоработа получила несколько наград украинских музыкальных премий, как "Клип года". Локация, где было снято видео – это Национальный центр "Украинский Дом", расположенный в самом сердце Киева, где проходит множество международных выставок, приковывающих к себе внимание художников со всего мира.

Напомним также, что недавно артист отыграл два больших сольных концерта в киевском Дворце искусств "Украина". Сайт ТСН.ua побывал на выступлении MONATIK – читайте и смотрите фото с мероприятия в нашем репортаже.

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