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MONATIK побывал в реабилитационном центре во Львове, где лечат украинских воинов

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
219
Время на прочтение
2 мин
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MONATIK побывал в реабилитационном центре во Львове, где лечат украинских воинов

Фото: instagram.com/monatik_official

Исполнитель стал послом проекта Superhumans Center.

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик после очередной части благотворительного мирового тура "ART Оборона" на днях приехал во Львов.

Исполнитель навестил украинских бойцов, которые проходят лечение в городе. Также Дмитрий посмотрел, как сейчас идет реконструкция госпиталя, который совсем скоро станет ультрасовременным реабилитационным центром Superhumans. Отметим, что Монатик стал послом этого проекта.

© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official
© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official

"Сейчас чрезвычайно важно создать такой центр реабилитации в Украине, строительство которого проходит прямо сейчас во Львове. Лечиться заграницей очень сложно морально, ведь там нужно снова быть вдали от семьи и очень дорого. Superhumans строится в Украине, чтобы герои были рядом с родными, чтобы психологическая помощь была доступна не только тем, кто получил ранения, но и их окружению, чтобы украинские врачи имели работу, чтобы дети и взрослые в любой момент могли обратиться к врачу за консультацией — а не лететь за ней", — прокомментировал Дмитрий.

© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official
© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official
© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, недавно Дмитрий Монатик поделился, сколько средств для помощи Украине ему удалось собрать за три концерта в рамках мирового тура "ART Оборона". Перед выступлениями артист проводил благотворительные аукционы, что позволило ему собрать еще больше помощи.

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Дата публикации
Просмотры
219
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