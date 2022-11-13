MONATIK побывал в реабилитационном центре во Львове, где лечат украинских воинов

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик после очередной части благотворительного мирового тура "ART Оборона" на днях приехал во Львов.

Исполнитель навестил украинских бойцов, которые проходят лечение в городе. Также Дмитрий посмотрел, как сейчас идет реконструкция госпиталя, который совсем скоро станет ультрасовременным реабилитационным центром Superhumans. Отметим, что Монатик стал послом этого проекта.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

"Сейчас чрезвычайно важно создать такой центр реабилитации в Украине, строительство которого проходит прямо сейчас во Львове. Лечиться заграницей очень сложно морально, ведь там нужно снова быть вдали от семьи и очень дорого. Superhumans строится в Украине, чтобы герои были рядом с родными, чтобы психологическая помощь была доступна не только тем, кто получил ранения, но и их окружению, чтобы украинские врачи имели работу, чтобы дети и взрослые в любой момент могли обратиться к врачу за консультацией — а не лететь за ней", — прокомментировал Дмитрий.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, недавно Дмитрий Монатик поделился, сколько средств для помощи Украине ему удалось собрать за три концерта в рамках мирового тура "ART Оборона". Перед выступлениями артист проводил благотворительные аукционы, что позволило ему собрать еще больше помощи.

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