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MONATIK показал архивное видео, на котором шокировал сверхсложными трюками

MONATIK показал архивное видео, на котором шокировал сверхсложными трюками

instagram.com/monatik_official

Артист в свое время был очень активным.

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик славится не только своим особым видом музыки, но и умением мастерски танцевать.

На днях артист вспомнил юность и запостил в Instagram архивное видео, которое назвал "Акробатика от Монатика". В ролике молодой Дмитрий демонстрирует увлекательный брейкданс, прыжки на батуте и дома.

Кроме того, исполнитель ошеломил умением вертеться на руках. Поклонники звезды признались, что еще раз были шокированы талантом Дмитрия: "У меня спина заболела только глядя на тебя. Ты – огонь!", "Ай красавец!".

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