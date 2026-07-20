MONATIK показал гримерку и удивил ритуалами перед концертом: молитвы, Kinder и нецензурная лексика

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

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Украинский певец MONATIK поделился подробностями подготовки к выступлениям и впервые показал, что происходит в его гримерной за кулисами фестиваля Atlas.

Артист пригласил заглянуть в свое концертное пространство. Среди привычных вещей внимание сразу привлекли шоколадные яйца Kinder, которые уже давно стали частью райдера исполнителя. Сам певец пояснил, что не относится к числу артистов, которые категорически отказываются от еды перед выходом на сцену. Впрочем, он избегает больших порций. Если же чувствует сильный голод, позволяет себе лишь легкий перекус. Говорит, этого достаточно, чтобы восстановить силы перед концертом.

«Я не ем, но бывает, что если уже совсем голодный, могу себе организовать какой-нибудь бутерброд. Небольшой, просто для подзарядки. Или кусочек шоколада», — поделился MONATIK во влоге Славы Демина.

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MONATIK и Слава Демин

MONATIK и Слава Демин

По словам музыканта, шоколад помогает быстро восполнить запас энергии, а после него достаточно выпить воды, чтобы во время пения не возникало никакого дискомфорта. При этом самой важной частью подготовки артист называет вовсе не еду. Перед каждым выступлением без исключения вся команда собирается вместе. Этот ритуал остается неизменным уже много лет. Только после этого все выходят на сцену.

«Мы все собираемся, молимся. Каждый — кому там молится. Просим о том, что нам нужно. Эта традиция не меняется с самого начала, с тех пор, как мы начали гастролировать. Раньше были матерные слова. Повзрослели. Надо было три раза сказать: "У*бем"», — с улыбкой признался певец.

MONATIK и Слава Демин

Напомним, недавно жена MONATIK показала сразу троих подросших сыновей.

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