MONATIK показал, как два дня подряд давал концерты в бункере для украинских героев

Певец MONATIK поделился эмоциями после благотворительных концертов для тех, кого мы сегодня называем героями – военных, волонтеров, бойцов ГСЧС, врачей и работников образования.

Вместе с другими украинскими артистами — группой KAZKA, актерами "Квартала 95", певицей ROXLАNA — исполнитель отправился в прифронтовую зону. По соображениям безопасности два дня концерты продолжались в бомбоубежище.

На своей странице в Instagram Дмитрий Монатик поделился видео с выступлений.

"Во времена постоянных массивных обстрелов и ракетных атак от государства-террориста России очень важно поддерживать друг друга. Вместе мы пытались подарить хорошие эмоции и поддержать моральный дух украинцев. Спасибо вам за то, что каждый ежедневно на своем фронте! Вместе мы приближаем нашу победу! Сила в наших людях! Два дня в бункере. Шесть концертов для наших военных и их семей, работников ГСЧС, волонтеров из горячих точек, врачей, работников железной дороги, педагогов, которые продолжают обучать наше будущее поколение в бомбоубежищах...", — рассказал певец.

На кадрах, которыми поделился Монатик, было не скрыть радость слушателей и благодарность за поддержку.

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