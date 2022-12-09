MONATIK показал, как его и Кошевого "застали" в Париже и где они находятся на самом деле

Кто-то из пользователей спутал украинских артистов с американскими рэперами.
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик насмешил поклонников историей, как его и актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого "застали" в Париже.
В сторис своей страницы в Instagram MONATIK разместил скрин из Twitter, в котором юзеры его обвинили, мол, "пока Украина без света Монатик с Кошевым в Париже тусят". На самом деле на фото, которое распространяется по Сети якобы с украинскими звездами, изображены американские рэперы dj Khaled и Fat Joe.
@monatik.official 〽️ #УдивительнаяНочь #монатик #монатик #monatik # кошевой #ukraine #kharkiv #харьков
С этой ситуации Монатик посмеялся и рассказал, где они с Кошевым на самом деле находятся.
Так, знаменитости вместе с другими участниками культурного десанта сейчас в Харькове, где встретились и выступили перед детьми с деоккупированных территорий, которые проживают в общежитиях. Вместе с Монатиком и Кошевым в концерте приняли участие Pianoбой Дмитрий Шуров и певица ROXOLANA.
Напомним, на днях певица Надя Дорофеева показала, как вместе с Дмитрием Монатиком выступала перед детьми в бомбоубежище. Из-за массированного ракетного удара России по Украине 5 декабря исполнителям во время телевизионных съемок пришлось пройти до укрытия.
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