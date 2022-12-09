MONATIK показал, как его и Кошевого "застали" в Париже и где они находятся на самом деле

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик насмешил поклонников историей, как его и актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого "застали" в Париже.

В сторис своей страницы в Instagram MONATIK разместил скрин из Twitter, в котором юзеры его обвинили, мол, "пока Украина без света Монатик с Кошевым в Париже тусят". На самом деле на фото, которое распространяется по Сети якобы с украинскими звездами, изображены американские рэперы dj Khaled и Fat Joe.

С этой ситуации Монатик посмеялся и рассказал, где они с Кошевым на самом деле находятся.

Монатика и Кошевого спутали с dj Khaled и Fat Joe / Фото: instagram.com/monatik_official

Некоторые решили, что на фото Дмитрий Монатик и Евгений Кошевой / Фото: instagram.com/monatik_official

Так, знаменитости вместе с другими участниками культурного десанта сейчас в Харькове, где встретились и выступили перед детьми с деоккупированных территорий, которые проживают в общежитиях. Вместе с Монатиком и Кошевым в концерте приняли участие Pianoбой Дмитрий Шуров и певица ROXOLANA.

Дмитрий Монатик и Евгений Кошевой / Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, на днях певица Надя Дорофеева показала, как вместе с Дмитрием Монатиком выступала перед детьми в бомбоубежище. Из-за массированного ракетного удара России по Украине 5 декабря исполнителям во время телевизионных съемок пришлось пройти до укрытия.

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