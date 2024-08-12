MONATIK показал, как после ракетного обстрела в "Охматдете" лечат детей

Певец показал, как проходит лечение в медучреждении, куда попала российская ракета.

Украинский мультиартист MONATIK, он же Дмитрий Монатик, посетил детей, которые находяться на лечении в детской больнице "Охматдет".

Медучреждение 9 июля пострадало от враждебных действий российских оккупантов. Россия ракетами обстреляла детскую больницу. Сейчас ребятам, которые находятся там на лечении, просто необходима поддержка. Поэтому MONATIK посетил "Охматдет". Артист своим выступлением подарил деткам и врачам незабываемые эмоции. Вместе с молодым поколением исполнитель спел известные хиты MONATIK, а также гимн Украины. Фотосессия с певцом длилась почти час после выступления.

MONATIK приехал в "Охматдет" и поддержал маленьких пациентов детской больницы

К слову, MONATIK является частым гостем больницы "Охматдет", а также постоянно выделяет средства на помощь детям и семьям, которые там лечатся. Как только появилась новость о том, что российская ракета попала в детскую больницу, артист выделил 100 тысяч гривен из своего благотворительного тура США и Канадой.

На прошлой неделе с выступлением к детям приехала Надя Дорофеева. Такие концерты, которые устраивают артисты, являются настоящей арт-терапией для маленьких пациентов и врачей.

Напомним, российские оккупанты утром, 9 июля, нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет". Украинские звезды отреагировали на ужасное преступление страны-агрессора и осудили враждебные действия россиян.

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