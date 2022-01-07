MONATIK показал, как встретил на пляже в Майами Влада Яму с семьей

MONATIK показал, как встретил на пляже в Майами Влада Яму с семьей

Хореограф тоже отдыхает в США.

Украинский мультиартист MONATIK вместе с женой Ириной и сыновьями находится в США.

Там знаменитость сочетает отдых и тур по разным штатам. Так, после новогоднего концерта в Майами семья еще неделю наслаждалась морем и солнцем.

И вот на днях звезда встретил на пляже своего коллегу, судью "Танцев со звездами" Влада Яму. Хореограф с женой и сыном тоже сейчас там отдыхают после путешествия по Мексике. В Instagram-stories певец опубликовал видео, которое записал, как только увидел известную семью. MONATIK на английском смешно комментировал, вроде бы вспоминая, кто это.

instagram.com/monatik_official

"О Боже, Дженнифер, посмотри на этого мужчину! Какой-то телеведущий или известный танцовщик, я не знаю. Скажи мне, кто это! Вау! Думаю, я знаю его!" – говорит в видео Дмитрий.

Также артист опубликовал фото, на котором появился с женой в компании Ямы и его любимой Лилианы.

instagram.com/monatik_official

"Вот так встреча", — подписал кадр Монатик.

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