MONATIK показал на теле особенные татуировки, которые посвятил семье

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, показал особенные татуировки на его теле, посвященные семье.

У артиста есть немало тату, о чем говорится на проекте "Наодинці з Гламуром". Но некоторые из них имеют для исполнителя особенные значения. В частности, эти татуировки посвящены семье. На одной руке у певца красуются пять человечков. Это означает, что в семье уже пятеро Монатиков.

Татуировки Дмитрия Монатика / © скриншот с видео

На другой руке у певца красуется графический логотип семьи. Там зашифрованы имена сыновей и жены исполнителя: "А это значит - Монатик Ирина, Даниил, Платон и Леон, а вместе это все объединяется в мечту. Такой у нас логотип семейный".

Татуировки Дмитрия Монатика / © скриншот с видео

Кстати, хоть на теле MONATIK немало татуировок, но он призывает набивать их сознательно. Артист говорит, что тату - это на всю жизнь. Поэтому, он призывает тщательно выбирать изображение, которое навсегда останется на теле.

"Кто-то относится к этому как к творчеству, собственному стилю, возможности выразиться и отличиться. Кто-то к этому относится как к запретному. Я просто прошу не делайте татуировки, пока вы не поймете, что это то, что вы хотите видеть на себе всю свою жизнь", - отметил артист Анне Севастьяновой.

