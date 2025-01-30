Монатик показал своих подросших сыновей-красавцев и в каких забавных образах они пошли в школу

Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, показал свои родительские будни.

Так, в фотоблоге звезда опубликовал ряд кадров с двумя сыновьями перед школой. На изображении 9-летний Даниил и 7-летний Платон выбрали довольно необычные образы для школы. На уроки школьники направились в забавных головных уборах в форме мишек. Как оказалось, в учебном заведении мальчиков был объявлен пижамный день. Так что дети Монатика соответственно оделись и даже взяли подушку.

Дмитрий Монатик с сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

В свою очередь, певец также не устоял перед забавным луком. И успел сфотографироваться в одной из своих любимых шапок, которая была такой же, как у детей.

Дмитрий Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, недавно Дмитрий Монатик стал многодетным отцом. В семье родился третий сын, имя и лицо которого артист с женой Ириной пока не рассекречивают. Однако во время зимнего отпуска звездный отец восхитил кадром, как на фоне гор укладывает спать новорожденного в коляске.

К слову, на днях Ирина Монатик показывала фото с периода третьей беременности, которую скрывала до последних сроков. Избранница певца с округлым животиком попозировала в облегающем платье.

Читайте также: