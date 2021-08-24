MONATIK получил почетное звание "Заслуженный артист Украины"

Глава государства поблагодарил артиста за его творчество.

Известный украинский мультиартист Дмитрий Монатик удостоился звания "Заслуженный артист Украины".

Так, по случаю Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский вручил артисту награду.

Глава государства поздравил певца и поблагодарил его.

"За твое творчество", — отметил президент, вручая награду музыканту.

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Со своей стороны счастливый MONATIK поблагодарил Владимиру Александровичу в ответ.

Отметим, Дмитрий стал первым сольным поп-исполнителем, который собрал рекордное количество зрителей на НСК "Олимпийский". Кроме этого, во время карантина MONATIK создал мюзикл нового поколения «Ритм». Также певец популяризирует музыку и культуру Made in Ukraine, выступая в разных странах мира.

Напомним, не так давно соответствующую награду получил и Алексей Потапенко. Рэпер получил звание "... за культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд".

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