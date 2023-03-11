MONATIK попытался перевести на украинский свой хит "УВЛИУВТ": "Звучит супер"

Артист поделился небольшим фрагментом песни.
Певец MONATIK попытался дать новое звучание своему хиту "УВЛИУВТ" ("Упали в любовь и ударились в танцы").
Исполнитель попытался перевести свой трек с русского на украинский язык. Ранее Монатик говорил, что не собирается заниматься переводом старых песен, потому что хотел сохранить эмоции, которые были во время их написания. Впрочем, в Instagram певец поделился отрывком "УВЛИУВТ" на украинском.
"Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве. Всем хорошего и спокойного дня", — написал Дмитрий.
Поклонникам и звездным коллегам попытки исполнителя пришлись по душе. В комментариях под видео подписчики поделились своими впечатлениями от нового звучания трека.
- Звучит супер!
- Звучит, будто так было всегда!
- Еще круче и мелодичнее!
- Как красиво!
Напомним, что недавно MONATIK вместе с другими артистами выпустили каверы на известные украинские народные песни.
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