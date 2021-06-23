MONATIK порадует своих фанов дополнительным танцевальным шоу под открытым небом в Киеве

MONATIK порадует своих фанов дополнительным танцевальным шоу под открытым небом в Киеве

Артист выступит со вторым концертом в конце июля.

Популярный украинский мультиартист MONATIK, который недавно представил документальный фильм о своей жизни "Вечно танцующий человек", поделился со своими поклонниками радостной новостью.

Музыкант устроит дополнительное шоу Made With Love And Rhythm Show в танцевальном формате, которое состоится уже 31 июля. Во второй день своего концерта певец исполнит нашумевшие хиты, а также обещает удивить премьерами.

instagram.com/monatik_official

"Второе шоу, которое состоится 31 июля, будет сильно танцевальным! Киев в “зеленой” зоне, карантинные ограничения ослаблены и теперь мы можем организовать комфортное и безопасное пространство для большего количества танцующих людей в любимых фан-зонах. Это open air, потрясающий вид на Киев и такой долгожданный формат шоу!", — комментируют организаторы шоу MONATIK VIRUS Music.

Концертная шоу-программа MONATIK "Made With Love And Rhythm", состоится в течение 30-31 июля под открытым небом на смотровой площадке КВЦ "Парковый". Как обещают организаторы, выступление певца будет очень насыщенным и ярким.

Напомним, недавно популярный певец и продюсер Дмитрий Монатик, вместе с женой, делился в своем фотоблоге фотографиями из солнечной Греции. Там супруги работали над новой видеоработой исполнителя.

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