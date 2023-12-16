Монатик после громкого закрытия шоу Елены Кравец поддержал ее и нарвался на хейт

Украинский певец MONATIK поддержал Елену Кравец, которая закрыла свое шоу из-за скандала с государственным финансированием проекта.

Так, в день обнародования заявления Кравец музыкант поддержал ведущую в комментариях под ее публикацией в Instagram. По его словам, шоу стало светом надежды на лучшее и подарило множество замечательных эмоций.

"Очень хорошое шоу, очаровательная, талантливая ведущая, невероятная команда хороших, добрых людей. Меня оно спасало от окружающей темноты множество раз. Держитесь", - написал Дмитрий.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Впрочем, некоторые пользователи не поняли такой позиции Монатика. В порыве агрессии они начали советовать звезде уехать на фронт и отдать еще денег на съемку подобного контента. Также одна из подписчиц безосновательно поинтересовалась, наведывался ли певец в Москву. Артист не стал терпеть такую волну хейта. И резко ответил недовольным комментаторам, что не приезжал в РФ и упрекнул, что каждый может спрятаться за аватарками и высказываться.

MONATIK ответил на хейт

MONATIK ответил на хейт

MONATIK ответил на хейт

MONATIK ответил на хейт

В свою очередь, невероятно благодарной за поддержку была Елена Кравец, которая в ответ Монатику написала, что он "тоже спасал и спасает своим светом".

Отметим, скандал вокруг звезды разгорелся после того, как телеканал, где она работала, показал суммы, потраченные на вечернее шоу Елены Кравец. Так, из госбюджета на проект было выделено 27,5 млн грн. Это подняло большой резонанс в обществе. Поэтому знаменитая ведущая закрыла шоу.

Напомним, что сама Елена Кравец уже придумала новый формат. Теперь она вместе с дочерью будет выпускать шоу на площадке YouTube.

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