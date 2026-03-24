MONATIK посмеялся над хейтерами, которые упрекнули его лишним весом и сравнили с Губкой Бобом

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Украинский певец Дмитрий Монатик забавно отреагировал на критику его внешности.

Так, на недавних концертах звезды некоторые поклонники обратили внимание на его необычный образ. Юзеры в Сети упрекали его за якобы лишний вес и неудачно подобранный образ. Более того, даже взялись сравнивать с Дмитрием Коляденко и персонажем из мультфильма Губкой Бобом Квадратные Штаны.

Реакция MONATIK оказалась еще более забавной. В Instagram артист подготовил для поклонников серию плакатов, где всячески высмеял свой вид. На фотографиях можно увидеть не только неудачный ракурс фото, но и голый торс и упомянутого Губку Боба. В подписи звезда обратился к пользователям с не менее смешным опросом у себя в фотоблоге.

«Уважаемый Instagram, помогите, пожалуйста, выбрать обложку к новой музыкальной работе. Заранее благодарен», — насмешил исполнитель.

Сторис MONATIK / © instagram.com/monatik_official

В комментариях не растерялись и взялись с юмором оценивать такое творчество MONATIK. Некоторые из его коллег по цеху просто не смогли сдержать смеха от такого умения правильно реагировать на хейт.

«Лучший» — Маша Ефросинина

«Дима, ты прекрасен» — Ирина Сопонару

«Губка Боб!» — Эктор Хименес-Браво

Дима, вы прекрасный человек с невероятным чувством юмора. Браво

