- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
MONATIK посмеялся над хейтерами, которые упрекнули его лишним весом и сравнили с Губкой Бобом
Певец не скрывает самоиронии.
Украинский певец Дмитрий Монатик забавно отреагировал на критику его внешности.
Так, на недавних концертах звезды некоторые поклонники обратили внимание на его необычный образ. Юзеры в Сети упрекали его за якобы лишний вес и неудачно подобранный образ. Более того, даже взялись сравнивать с Дмитрием Коляденко и персонажем из мультфильма Губкой Бобом Квадратные Штаны.
Реакция MONATIK оказалась еще более забавной. В Instagram артист подготовил для поклонников серию плакатов, где всячески высмеял свой вид. На фотографиях можно увидеть не только неудачный ракурс фото, но и голый торс и упомянутого Губку Боба. В подписи звезда обратился к пользователям с не менее смешным опросом у себя в фотоблоге.
«Уважаемый Instagram, помогите, пожалуйста, выбрать обложку к новой музыкальной работе. Заранее благодарен», — насмешил исполнитель.
В комментариях не растерялись и взялись с юмором оценивать такое творчество MONATIK. Некоторые из его коллег по цеху просто не смогли сдержать смеха от такого умения правильно реагировать на хейт.
«Лучший» — Маша Ефросинина
«Дима, ты прекрасен» — Ирина Сопонару
«Губка Боб!» — Эктор Хименес-Браво
Дима, вы прекрасный человек с невероятным чувством юмора. Браво
