MONATIK поздравил своего первенца с днем рождения и растрогал обращением к сыночку

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, поделился особым праздником в семье — сегодня, 7 октября, его старшему сыну Даниилу исполнилось 10 лет.

В своем Instagram артист опубликовал архивные фото из детства сына и теплые слова поздравления. Исполнитель растрогал обращением к сыночку и отметил, что Даня — один из самых важных людей в жизни звездных родителей. Дмитрий подчеркнул, как быстро прошло время с первых дней его жизни.

"10 лет назад мы впервые почувствовали себя по-настоящему взрослыми: настолько ответственными и одновременно невероятно счастливыми. Помним, как очень переживали, а потом плакали от эмоций, неизвестных ранее, но таких прекрасных. Ты и твои братья продолжаете нашу молодость и веру в будущее. Вы — вся наша жизнь! Обожаем тебя и твоих братьев, Даня. С первым юбилеем, который ты уж точно запомнишь", — нежно подписал фотографии MONATIK.

На снимках Даниил предстает в разные моменты детства — от раннего детства до более взрослых и осознанных лет. Праздничные поздравления не обошли и других украинских звезд. Среди тех, кто присоединился к празднованию, были певица Светлана Тарабарова, исполнительница KOLA, клипмейкер Алан Бадоев, группа KAZKA и ряд других популярных артистов. Они оставили теплые комментарии и пожелания здоровья, счастья и новых успехов для юного Даниила.

Поздравляю, какие же вы все классные! Дане желаю просто быть счастливым каждый день и верить в свои мечты так же горячо, как его отец!

Поздравляем Даню с днем рождения! Старшие дети вырастают наиболее успешными и самостоятельными.

Крутой и талантливый мальчик! Быть самым старшим — это ответственно, но Даня точно справится! Самые искренние поздравления — новых свершений и побед

Напомним, недавно жена MONATIK — Ирина — вместе с двумя старшими детьми посетила концерт возлюбленного. Семья не только наслаждалась музыкой, но и показала нежные моменты и романтические кадры.