MONATIK представил зажигательную кавер-версию на трек "Дивна ніч" легендарного Николая Мозгового

Дмитрий Монатик представил новую украиноязычную композицию "Дивна ніч".

Артист сделал кавер-версию на песню легендарного украинского композитора Николая Мозгового. Трек получился динамичным и танцевальным. Сначала Монатик записал песню вместе со своим бэндом прямо на улице одного из европейских городов.

А впервые исполнитель спел "Дивну ніч" на своем концерте в киевском метро на станции "Майдан Незалежности": "Дивна ніч" LIVE in Kyiv subway 20.07.2022. Inspired by Legend of ukrainian music Mykola Mozgovyi ("Дивна ніч" — вживую в киевском метро 20.07.2022. Вдохновленный легендой украинской музыки Николаем Мозговым — прим.ред)", — написал в Instagram MONATIK.

Поклонники с восторгом восприняли версию Дмитрия: "Волшебная песня. Не наслушаться", "Ааа! Эта странная ночь! Этот удивительный Монатик! Спасибо! За вайб, энергию, силу, ум и любовь к украинскому", "Спасибо, что поете на украинском еще и песня нашего непревзойденного гения".

